قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در جریان بازدید از روستای تاریخی و هدف گردشگری صور در شهرستان بناب، بر لزوم ساماندهی دست‌کند‌های ارزشمند روستا، فعال‌سازی پایگاه میراث و پیگیری وضعیت سیما و منظر این روستای تاریخی با هدف فراهم کردن مقدمات نامزدی این روستا برای ثبت جهانی تأکید کرد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی دارابی در سفر خود به شهرستان بناب، از روستای تاریخی و هدف گردشگری صور بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی وضعیت دست‌کند‌های ارزشمند روستا و پیگیری روند حفاظت و برنامه‌ریزی برای آینده گردشگری آن انجام شد.

در این بازدید، علی دارابی با اشاره به اهمیت مجموعه دست‌کند‌های صور گفت: از میان ۳۰ دست‌کند شناسایی‌شده در این روستا، ۲۸ مورد همچنان سالم باقی مانده است؛ که در صورت عدم رسیدگی، این مجموعه در معرض آسیب و گذر زمان قرار خواهد گرفت.

معاون میراث‌فرهنگی افزود : فعال‌سازی پایگاه میراث، تأمین نیروی انسانی و آغاز روند ساماندهی این روستای تاریخی در دستور کار قرار گرفته است.

دارابی همچنین با تأکید بر لزوم پیوند دادن میراث تاریخی با جریان زندگی مردم گفت: اگر هدف جذب گردشگر است، ساماندهی سیما و منظر روستا باید در دستور کار قرار گیرد.

وی روستای تاریخی صور را ظرفیت مناسبی برای نامزدی ثبت جهانی دانست و افزود: الگوی موفق روستای کندوان ، نشان می‌دهد چگونه ورود گردشگری به زندگی مردم می‌تواند به احیا و پایداری کمک کند.

قائم مقام وزیر گفت : تعیین حریم و عرصه، اجرای مرمت‌ها و پیشبرد آموزش در این روستا باید با مشارکت جامعه محلی انجام شود .

دارابی به موضوع خواهرخواندگی صور با کندوان اشاره کرد و افزود : بررسی این پیشنهاد می‌تواند به طراحی مناسب دو منطقه گردشگری با حفظ اصالت کمک و زمینه گسترش توجه به ظرفیت‌های صور را فراهم کند . همچنین مجموعه اقدامات مرتبط با معرفی، حفاظت و برنامه‌ریزی برای این روستا باید پیوسته و هماهنگ دنبال شود.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی همچنین در بازدید از مسجد مهرآباد بناب با اشاره به ظرفیت‌های استثنایی این مسجد، آن را واجد معیار‌های جهانی دانست و بر ضرورت تسریع در فرآیند تکمیل پرونده ثبت جهانی تأکید کرد.

علی دارابی با حضور در مسجد تاریخی مهرآباد بناب، این بنای برجسته مذهبی‌- تاریخی را یکی از مساجد شاخص در شمال‌غرب کشور توصیف کرد و گفت: مسجد از جنبه‌های هنری، هویتی و لایه‌های معماری خود قابلیت قرارگیری در فهرست میراث جهانی یونسکو را داراست که در این راستا روند مستندسازی، تکمیل پرونده، رفع نواقص فنی و تقویت شاخص‌های حفاظتی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

قائم‌مقام وزیر ضمن تأکید بر جایگاه تاریخی مسجد، معیار‌های ارزش جهانی برجسته را یادآور شد و افزود : این بنا به‌واسطه ویژگی‌های معماری، ظرافت‌های تزئینی و پیوستگی فرهنگی منطقه، امکان ایجاد پرونده‌ای قدرتمند برای ثبت جهانی را دارد.

در جمع‌بندی بازدید، قائم‌مقام وزیر به فرایند ثبت جهانی مسجد مهرآباد به‌عنوان یکی از اولویت‌های وزارت میراث‌فرهنگی و اداره‌کل آذربایجان‌شرقی تأکید کرد و افزود: هماهنگی کامل میان شهرداری، فرمانداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای سامان‌دهی حریم و محور‌های دسترسی ضروری است. با تکمیل این اقدامات، مسجد مهرآباد می‌تواند به‌عنوان نماد هویتی بناب، در فهرست میراث جهانی قرار گیرد و به‌عنوان مقصدی معتبر در گردشگری فرهنگی کشور مطرح شود.

مسجد مهرآباد بناب که به شماره ۷۸۰ در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسیده است، یکی از با ارزش‌ترین بنا‌های تاریخی منطقه بوده و امسال در قالب پرونده مساجد ایرانی ، نامزد ثبت جهانی در فهرست آثار تاریخی یونسکو شده است.

این مسجد به دلیل داشتن کتبه تاریخدار و سرستون‌های منقش و مناره بلند زیبا به ارتفاع ۲۵ متر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور همچنین در سفر به شهرستان مراغه ، از رصدخانه تاریخی این شهر بازدید کرد و روند حفاظت و سامان‌دهی این مجموعه علمی–تاریخی را بررسی کرد.

رصدخانه مراغه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز علمی جهان اسلام در دوره ایلخانی، همواره در اولویت برنامه‌های حفاظتی و ساماندهی قرار داشته است و بازدید علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با هدف ارزیابی میدانی وضعیت فعلی محوطه، نیاز‌های مرمتی و برنامه‌های آتی مدیریت آن انجام شد.

در این بازدید، وضعیت عرصه و حریم، ضرورت مستندسازی و نیز تقویت زیرساخت‌های مرتبط با معرفی و گردشگری رصدخانه بررسی و بر ادامه روند سامان‌دهی و برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط ساماندهی این اثر ارزشمند تأکید شد.

رصدخانه مراغه که در دوران سلطنت هلاکوخان و با هدایت خواجه نصیرالدین طوسی تأسیس شد، یکی از مراکز برجسته علمی و ستاره‌شناسی جهان اسلام به شمار می‌رود و نقش کلیدی در توسعه علوم نجوم، ریاضیات و زمان‌شناسی در دوره‌های میانه ایران داشته است.

این مجموعه شامل ساختمان رصدخانه، ابزار‌های نجومی و ساختار‌های مرتبط با محاسبات نجومی است و با توجه به اهمیت تاریخی و علمی خود، همواره به‌عنوان یک میراث فرهنگی ارزشمند و مقصد پژوهشگران و گردشگران علمی در آذربایجان‌شرقی شناخته می‌شود.