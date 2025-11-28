براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز جمعه هفتم آذر_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهر هویزه به عدد ۲۳۲ رسیده و این شهر در وضعیت «بنفش» یعنی «بسیار ناسالم» قرار دارد.

این شاخص در شهر‌های اندیمشک ۱۵۵، خرمشهر ۱۵۴، شادگان ۱۵۸، ماهشهر ۱۷۵ و ملاثانی ۱۷۵ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

شاخص آلودگی هوا در شهر‌های آبادان ۱۳۳، آغاجری ۱۱۷، اهواز ۱۳۷، بهبهان ۱۲۸، دزفول ۱۳۳، کارون ۱۴۷، شوشتر ۱۵۰ و لالی ۱۳۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

دهدز، تنها شهر با هوای پاک در خوزستان است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میمشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.