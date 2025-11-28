پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان اعلام کرد: طی دو سه روز آینده سکون هوا موجب افزایش آلایندهها در مناطق صنعتی و پرتردد خواهد شد؛ اما از روز دوشنبه با گذر موج تراز میانی جو، وزش باد و بارشهای پراکنده در برخی مناطق پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما قزوین، مریم بهروزی کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، طی دو تا سه روز آینده وضعیت جوی در سطح استان پایدار خواهد بود و وزش باد قابل توجهی پیشبینی نمیشود.
وی افزود: سکون هوا موجب افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان خواهد شد.
بهروزی ادامه داد: از روز دوشنبه با گذر موج تراز میانی جو از فراز آسمان استان، شرایط تغییر میکند و در بیشتر مناطق افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان همچنین گفت: به لحاظ دمایی طی سه روز آینده تغییرات قابل توجهی نخواهیم داشت و سرمای شبانه در اغلب مناطق استان همچنان ادامه خواهد داشت.