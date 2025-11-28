استاندار لرستان در دیدار با پروفسور «سکندر امان‌الهی بهاروند» چهره ماندگار علمی و استاد برجسته انسان شناسی، حمایت از چهره‌های علمی و پژوهشی را وظیفه مهم دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.

به گزارش خیرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در دیدار صمیمی با پروفسور سکندر امان‌الهی بهاروند، بر ضرورت استفاده از توان علمی نخبگان و پژوهشگران برای تبیین هویت فرهنگی، توسعه اجتماعی و ارتقای جایگاه لرستان در حوزه مطالعات مردم‌شناسی تأکید کرد.

وی با قدردانی از سال‌ها تلاش و پژوهش پروفسور امان‌الهی در حوزه فرهنگ، هویت، تاریخ شفاهی و مردم‌نگاری لرستان، این ذخایر علمی را سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه فرهنگی استان عنوان و اظهارکرد: حمایت از نخبگان، چهره‌های علمی و پژوهشگران وظیفه مهم دستگاه‌های اجرایی است.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تدوین دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان افزود: استفاده از ظرفیت علمی، پژوهشی و تجربی پروفسور امان الهی و سایر چهره‌های شاخص لرستان در این زمینه گام مهمی برای معرفی هرچه بیشتر غنای تاریخی و تمدنی لرستان خواهد بود.

پروفسور سکندر امان‌الهی نیز در این دیدار با قدردانی از توجه استاندار به جایگاه نخبگان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، حمایت از طرح‌های فرهنگی و تلاش برای معرفی علمی‌تر هویت لرستان در سطح ملی و بین‌المللی تأکیدکرد.

فعالیت‌های پژوهشی استاد امان‌الهی بهاروند در زمینه‌هایی همچون جامعه‌شناسی ایلات و عشایر، انسان‌شناسی فرهنگی و جغرافیای انسانی، پیوستگی و گستره زیستی قوم لر به عنوان یکی از مردم‌شناسان برجسته در دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران و جهان تعریف شده است.

امان‌الهی بهاروند، متولد ۲۰ دی ۱۳۱۶ در خرم‌آباد، از نامداران عرصه مردم‌شناسی و انسان‌شناسی ایران است. او استاد بازنشسته جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز است.

آثار چاپ شده استاد امان الهی بهاروند از ۳۰ عنوان فراتر رفته و اغلب به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشته است.