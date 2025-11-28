به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک‌میلیون کیلوگرم نهاده دامی شامل ۳۳۵هزار و ۹۸۱ کیلوگرم جو دامی، ۱۷۲هزار و۳۰۲ کیلوگرم ذرت، ۳۸۳هزار کیلوگرم خوراک دام و ۱۴۷هزار کیلوگرم سبوس بین دامداران سنتی شهرستان سامان توزیع شده است.

حجت‌الله رئیسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان گفت: توزیع هدفمند نهاده‌ها نقش مهمی در پایداری تولید، بهبود معیشت دامداران و کنترل قیمت تمام‌شده محصولات دامی دارد.

مسئول امور دام جهاد کشاورزی سامان هم گفت: در حال حاضر ۷۲هزار و ۵۹۸ رأس دام سبک و هزار و ۷۶۷ رأس دام سنگین در سامان نگهداری می‌شود و تلاش ما این است نهاده‌ها به‌صورت عادلانه و به‌موقع در اختیار دامداران قرار گیرد تا دغدغه تأمین خوراک کاهش یابد.

مجید چهلگردی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع علوفه‌ای، توزیع نهاده‌های دولتی نقشی حیاتی در حفظ بهره‌وری و جلوگیری از کاهش تولید دارد و جهاد کشاورزی سامان با برنامه‌ریزی دقیق در مسیر تقویت زنجیره تولید دام و حمایت از دامداران حرکت می‌کند.