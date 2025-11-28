به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، ، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در سواحل و جزایر هوا همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مرضیه سی سی پور افزود: دریا نسبتا آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد خواهد بود.

وی گفت: در ساعات بعدازظهر در فراساحل جزایر غربی استان (جزایر کیش و لاوان) وزش باد‌های غربی پیش بینی می‌شود و وضعیت دریا کمی مواج خواهد شد.

سی سی پور افزود: این شرایط جوی و دریایی تا اوایل هفته آینده دراستان مورد انتظار است.

بیشتربخوانید: معارفه مدیرکل جدید هواشناسی هرمزگان

کارشناس هواشناسی گفت: به لحاظ دمایی در این مدت، ضمن ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، از یکشنبه ۹ آذر کاهش نسبی دمای کمینه پیش بینی می‌شود.