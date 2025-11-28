پخش زنده
«کیمیای کلمات» و مروری بر ارجنامه ایرج افشار؛ پاسداشت نیم قرن پژوهش و ایرانشناسی و بررسی بحران آب و پیامدهای شیرینسازی آب دریا در برنامه «پل طبیعت» از رادیو فرهنگ شنیدنی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه ادبی «کیمیای کلمات» این هفته، جمعه ۷ آذر، به معرفی و بررسی مجموعه دو جلدی «ارجنامه ایرج» اختصاص دارد؛ مجموعهای پژوهشی و مستند که به پاس نیم قرن فعالیتهای علمی، فرهنگی و کتابشناختی استاد ایرج افشار فراهم آمده و از برجستهترین آثار بزرگداشت این چهره نامدار ایرانشناسی به شمار میرود.
در این قسمت از برنامه، دکتر بهرام پروین بهعنوان کارشناس مجری برنامه، درباره اهمیت این ارجنامه، جایگاه استاد ایرج افشار در ایرانشناسی معاصر، و تنوع مقالات این مجموعه ارزشمند گفتوگو میکند.
این اثر به کوشش محسن باقرزاده گردآوری شده و شامل دهها مقاله تخصصی در حوزههای زبان و ادبیات فارسی، تاریخ، جغرافیای فرهنگی، فلسفه، عرفان، فرهنگ عامه و کتابشناسی است.
جلد نخست این ارجنامه با سالشمار زندگی و فعالیتهای علمی استاد افشار آغاز میشود و سپس مقالاتی در دو بخش «زبان و ادبیات فارسی» (۳۳ مقاله) و «تاریخ و جغرافیای ایران» (۳۰ مقاله) ارائه میکند.
در میان عناوین این مقالات میتوان به موضوعاتی همچون «مثنوی عشاقنامه فخرالدین عراقی»، «درخت زندگی در شاهنامه»، «روزهای هفته در تاریخ و ادب فارسی»، «تاریخچه آیین دادرسی در ایران»، «طبقات اجتماعی دوران ساسانی»، «آثار قدیمه بندرعباس»، «صعود و سقوط تیمورتاش» و «نجوم و احکام نجوم در هندوستان و ایران» اشاره کرد.
جلد دوم مجموعه نیز شامل ۳۲ مقاله است که در دو محور «فلسفه و عرفان» (۱۱ مقاله) و «کلیات، فرهنگ عامه، کتاب و کتابشناسی» (۲۱ مقاله) تنظیم شده است. موضوعاتی همچون «گاهشماری اهل حق لرستان»، «پژوهشی درباره سهل بنعبدالله تستری»، «نگاهی به تصوف اسلامی»، «تأثیر عرفان در فرهنگ ایرانی»، «سیر نقاشی ایران از صفویه تا قاجار»، «نخستین شرح لاتین بر قانون ابنسینا»، «تحلیل یک قباله» و «گزارش یاقوت حموی از کتابخانههای مرو» بخشی از محتوای این جلد را شکل میدهد.
«کیمیای کلمات» این هفته با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با میراث علمی استاد ایرج افشار و نگاه جامع پژوهشگران به آثار و خدمات او پخش میشود.
این برنامه با تهیهکنندگی فریده گودرزی روز جمعه ساعت ۱۳:۳۰ از رادیو فرهنگ تقدیم شنوندگان خواهد شد.
برنامه «پل طبیعت»
برنامه محیطزیستی «پل طبیعت» این هفته جمعه ۷ آذر با نگاهی تخصصی به راهکارهای مقابله با بحران آب و ارزیابی فواید و پیامدهای زیستمحیطی شیرینسازی آب دریا از رادیو فرهنگ پخش میشود؛ موضوعی که در سالهای اخیر بهعنوان یکی از حساسترین چالشهای مدیریت منابع آبی کشور و حفاظت از اکوسیستمها مطرح شده است.
در این قسمت از برنامه، سجاد محمدیان کارشناس مجری برنامه با مهندس پدرام جدی معاون اداره کل محیطزیست شهرداری تهران و پژوهشگر حوزه محیطزیست، گفتوگومی کند و ایشان که مهمان «پل طبیعت» است درباره الزامات مدیریت بحران آب، آثار هیدرولوژیک پروژههای شیرینسازی، و ملاحظات حیاتی مربوط به حفظ تعادل اکولوژیک در سواحل و دریای جنوب توضیح میدهد.
در بخش معرفی کتاب، برنامه اثر ارزشمند «اسلام و محیط زیست» به قلم آیتالله جوادی آملی معرفی میشود.
«پل طبیعت» هر جمعه ساعت ۱۱ صبح با محوریت محیطزیست و مباحث توسعه پایدار، با تهیهکنندگی فریده گودرزی و گویندگی فریناز ثریا از رادیو فرهنگ پخش میشود.