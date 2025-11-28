به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال، تیم خیبر خرم آباد امروز ۷ آذر ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مهمان سپاهان خواهد بود.

خیبر پیش از این در مرحله یک شانزدهم با نتیجه ۲ بر یک آکادمی کیا تهران را در آبادان شکست داد و جواز حضور در مرحله بعدی را به دست آورد.

در دیدار رفت لیگ برتر، خیبر در خرم‌آباد با نتیجه یک بر صفر از سپاهان شکست خورده بود و اکنون دو تیم لیگ برتری این بار در جام حذفی همدیگر را محک خواهند زد.