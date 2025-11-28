دولت پاکستان اعلام کرد: سفر دو روزه علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به پاکستان، فصل تازه‌ای در مناسبات تهران و اسلام‌آباد گشود و شتاب جدیدی به همکاری‌های دوجانبه بخشید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت امورخارجه پاکستان در بیانیه‌ای سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را نقطه عطفی در تقویت روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و منطقه‌ای میان دو کشور همسایه توصیف کرد.

این بیانیه افزود: علی لاریجانی در این سفر با مشاور امنیت ملی پاکستان، رئیس‌جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس ملی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، و فرمانده ارتش دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این بیانیه آمده است: دو کشور با تاکید بر پیوند‌های تاریخی، فرهنگی و دینی، خواستار گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تعاملات سیاسی، تجارت و اقتصاد، امنیت مرزی، مبارزه با تروریسم، توسعه اتصال منطقه‌ای و تبادلات فرهنگی و مردمی شدند.

پاکستان و ایران در گفت‌و‌گو‌های خود همچنین درباره تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تبادل نظر کرده و ضرورت هماهنگی نزدیک، گفت‌وگوی سازنده و حل و فصل مسالمت آمیز مسائل را برای تقویت ثبات منطقه برجسته ساختند.