دولت پاکستان اعلام کرد: سفر دو روزه علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به پاکستان، فصل تازهای در مناسبات تهران و اسلامآباد گشود و شتاب جدیدی به همکاریهای دوجانبه بخشید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت امورخارجه پاکستان در بیانیهای سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را نقطه عطفی در تقویت روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و منطقهای میان دو کشور همسایه توصیف کرد.
این بیانیه افزود: علی لاریجانی در این سفر با مشاور امنیت ملی پاکستان، رئیسجمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس ملی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، و فرمانده ارتش دیدار و گفتوگو کرد.
در این بیانیه آمده است: دو کشور با تاکید بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دینی، خواستار گسترش همکاریها در حوزههای تعاملات سیاسی، تجارت و اقتصاد، امنیت مرزی، مبارزه با تروریسم، توسعه اتصال منطقهای و تبادلات فرهنگی و مردمی شدند.
پاکستان و ایران در گفتوگوهای خود همچنین درباره تحولات مهم منطقهای و بینالمللی نیز تبادل نظر کرده و ضرورت هماهنگی نزدیک، گفتوگوی سازنده و حل و فصل مسالمت آمیز مسائل را برای تقویت ثبات منطقه برجسته ساختند.