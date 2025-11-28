پخش زنده
امروز: -
بیستمین دوره فوتبال نوجوانان کمتر از ۱۷ سال جام جهانی ۲۰۲۵ در قطر با قهرمانی تیم پرتغال به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در این دوره با افزایش دو برابری تیمهای شرکت کننده ۴۸ تیم حضور یافتند. رقابتها در شهر الریان و در دو ورزشگاه برگزار شد. ابتدا تیمها در ۱۲ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیمهای اول و دوم به همراه ۸ تیم سوم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه یافتند. قطر نخستین بار حضور در جام جهانی نوجوانان را تجربه کرد.
نتایج ادامه رقابتها به این شرح اعلام شد:
رده بندی:
برزیل ۰ - ۰ ایتالیا (در ضربات پنالتی ۲ - ۴ به سود ایتالیا)
فینال:
اتریش ۰ - ۱ پرتغال (گل: آنیسیو کابرال در دقیقه ۳۲)
در جدول گلزنان یوهانس موزر از اتریش با ۸ گل آقای گل شد و آنیسیو کابرال از پرتغال با ۷ گل در رده دوم قرار گرفت.
برترینهای مسابقات به این شرح معرفی شدند:
برترین بازیکن:
توپ طلا: ماتیوش میده از پرتغال، توپ نقرهای: یوهانس موزر از اتریش، توپ برنزی: مائورو فورتادو از پرتغال
بهترین گلزن:
کفش طلا: یوهانس موزر از اتریش، کفش نقرهای: آنیسیو کابرال از پرتغال، کفش برنزی: واندرسون دل از برزیل
بهترین بازیکن (دستکش طلا): روماریو کانیا از پرتغال
جایزه بازی جوانمردانه: چک
در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم آلمان با شکست فرانسه قهرمان شد و تیم مالی در رده سوم قرار گرفت.
تیم ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که مقدماتی جام جهانی نیز محسوب میشد، با نتایج ضعیف از دور گروهی حذف شد.
در فوتبال جام جهانی نوجوانان که از سال ۱۹۸۵ تاسیس شد، تیم نیجریه با ۵ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای برزیل با ۴ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و غنا با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم هستند. مکزیک نیز با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی چهارم است. تیمهای شوروی سابق، عربستان، فرانسه، سوئیس، انگلیس، آلمان و پرتغال نیز هر یک موفق شدهاند یک بار قهرمان جهان شوند. مسابقات در سال ۲۰۲۱ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.
تیم ایران در ۴ دوره در سالهای ۲۰۰۱، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۳ در جام جهانی نوجوانان شرکت کرده است که در سال ۲۰۰۱ در دور گروهی و در سه دوره ۲۰۰۹، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ در دور یک هشتم نهایی حذف شد. نوجوانان ایران در سال ۲۰۱۷ تا یک چهارم نهایی صعود کرده و در رده بندی مجازی پنجم شدند. عملکرد ایران در تاریخ جام جهانی نوجوانان ۲۰ بازی، ۹ برد، ۳ تساوی و ۸ شکست، ۳۳ گل زده و ۲۴ گل خورده است.