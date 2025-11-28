به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ کارآگاه صادق شکری گفت:در پی وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از روستا‌های ارومیه که منجر به قتل سه نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر گردید، از همان لحظات اولیه، انجام اقدامات لازم در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود؛ بلافاصله مأموران به محل وقوع اعزام و تمامی افراد دخیل در این جنایت دستگیر شدند که پس از بررسی زوایای آن، در اختیار مرجع قضایی قرار خواهند گرفت.