به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم بزرگداشت هشتمین سالگرد عالم ربانی و فقیه وارسته، آیت‌الله حاج علی‌اکبر سجادی نوری، با حضور پرشور مردم، علما، شخصیت‌های مذهبی و مسئولان در شهرستان نور برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران گفت: این عالم بزرگوار در زمان حیات و پس از رحلت نیز مورد محبت و اعتماد مردم بود حضور انبوه مردم پس از گذشت هشت سال از رحلت ایشان، نشانه عمق ارادت و وفاداری مردم مازندران است.

آیت‌الله محمدی لائینی افزود: آیت‌الله سجادی نوری مصداق کامل عالم ربانی بود و همان‌گونه که ائمه (ع) فرموده‌اند، عالم باید زاهد، راهنما و خیرخواه مردم باشد. ایشان نه‌تنها در دوران شاگردی، بلکه در زمان مرجعیت محلی خود نیز الگویی از تقوا و اخلاق بود و مردم به سخن و رهنمود‌های او اعتماد کامل داشتند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین تاکید کرد که مردم و مسئولان باید راه، سیره، اخلاق و منش این عالم فقید را همچنان زنده نگه دارند.

آیت‌الله محمدی لائینی افزود: امروز اگرچه جسم ایشان در میان ما نیست، اما نام، یاد و روش او در دل‌ها جریان دارد و باید همان روحیه دینی، انقلابی و مردمی را ادامه دهیم. دشمنان همواره درصدد ضربه زدن به انقلاب بوده و هستند، اما انسجام و ولایتمداری مردم توطئه‌ها را خنثی خواهد کرد.

رئیس ستاد دهه غدیر کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله سجادی نوری از ذخایر ارزشمند علمی و معنوی مازندران بود، گفت: این عالم ربانی در دوران مبارزات انقلاب اسلامی در مازندران، چراغ هدایت و تکیه‌گاهی مطمئن برای مردم بود و در سال‌های پس از انقلاب نیز در ارشاد، خدمت‌رسانی و ترویج شعائر دینی به‌ویژه دهه غدیر نقشی برجسته داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمود نظری با اشاره به تأسیس «سجادیه» توسط این عالم فقید خاطر نشان کرد: سجادیه امروز به برکت تلاش‌های آن مرحوم و فرزندان گرانقدرش، یکی از مراکز فعال برنامه‌های مذهبی و فرهنگی منطقه است.