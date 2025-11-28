اجرای طرح آتش نشان داوطلب و آموزش رایگان در بوکان
در اجرای این طرح آتش نشان داوطلب بوکانی گواهینامه ویژه آموزش دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان عنوان کرد: طرح آتش نشان داوطلب در سطح C توسط این سازمان در قالب کلاسهای تئوری و عملی بصورت دورهای در واحد آموزش این سازمان برگزار شد.
رسول معروفی در ادامه افزود: این آموزش و دورهها بصورت رایگان برای تمامی سنین و اقشار مختلف همشهریان عزیز بصورت رایگان برگزار شده و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سازمان اقدام به ثبت نام و شرکت در این دورهها نمایند.
معروفی همچنین هدف از اجرای این دورهها و آموزشها را گسترش فرهنگ ایمنی و آتش نشانی در میان همشهریان خوانده و افزود امیدواریم با ارائه آموزشهای مختلف در بسترهای گوناگون حضوری، مستقیم، مدارس، رسانه و فضای مجازی نقش موثری را در پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی جامعه ایفا نماییم.