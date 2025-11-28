رزمایش سراسری اقتدار گشتهای رضویون بسیج در تکاب
بسیجیان پایگاههای مقاومت بسیج سپاه تکاب رزمایش سراسری اقتدار گشتهای رضویون بسیج در این شهرستان را با شعار (مردم، بسیج و اقتدار ملی) برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
سرهنگ کرامتی افزود: تمامی پایگاههای مقاومت بسیج در سطح شهرستان در این رزمایش شرکت کردند
وی گفت: این رزمایش در سطح تمامی روستاهای شهرستان نیز همزمان برگزار شد.