رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از تداوم پایش واحدهای صنعتی دارای پتانسیل آلودگی هوا در شهرستان ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی با اعلام این خبر گفت: با توجه به شرایط آلودگی هوای شهر ارومیه، صنایع مؤثر بر کیفیت هوا به طور مستمر توسط کارشناسان این اداره مورد پایش و سنجش خروجی قرار میگیرند.
وی با اشاره به اجرای برنامههای ماهانه پایش در شهرستان ارومیه افزود: این اقدامات به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده در دستور کار ویژه اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار دارد.
مختار خانی تأکید کرد: تمامی واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی موظفاند با انجام بررسیهای فنی، نسبت به اصلاح و استانداردسازی منابع آلاینده خود اقدام کنند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه تصریح کرد: در همین راستا و در جهت مصوبات کارکروه شرایط اضطرار الودگی هوای استان امروز پنجشنبه کلیه واحدهای تولید ایزوگام شهرستان ارومیه مورد پایش زیست محیطی قرار گرفتند.