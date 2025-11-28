به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی با اعلام این خبر گفت: با توجه به شرایط آلودگی هوای شهر ارومیه، صنایع مؤثر بر کیفیت هوا به طور مستمر توسط کارشناسان این اداره مورد پایش و سنجش خروجی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های ماهانه پایش در شهرستان ارومیه افزود: این اقدامات به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده در دستور کار ویژه اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار دارد.

مختار خانی تأکید کرد: تمامی واحد‌های صنعتی و مراکز خدماتی موظف‌اند با انجام بررسی‌های فنی، نسبت به اصلاح و استانداردسازی منابع آلاینده خود اقدام کنند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه تصریح کرد: در همین راستا و در جهت مصوبات کارکروه شرایط اضطرار الودگی هوای استان امروز پنجشنبه کلیه واحد‌های تولید ایزوگام شهرستان ارومیه مورد پایش زیست محیطی قرار گرفتند.