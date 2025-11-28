پخش زنده
امروز: -
مستند «میراث مجید» و پخش زنده فوتبال ایران و فلسطین به ترتیب از شبکه های قرآن و معارف سیما و ورزش تقدیم علاقه مندان می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «میراث مجید» با گرامیداشت یاد شهید «مجید شهریاری» بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما میرود.
این مستند با نگاهی به زندگی شخصی و علمی شهید شهریاری به روایت خانواده، همکاران و دانشجویان وی امروز جمعه ۷ آذر ساعت ۱۹:۳۰ برای علاقمندان پخش میشود.
شهید مجید شهریاری، استاد دانشگاه شهید بهشتی و فیزیکدان، از مهمترین دانشمندان هستهای کشور و نفر اصلی غنی سازی ۲۰ درصدی به شمار میرفت.
وی متولد ۱۳۴۵ زنجان است و دوره کارشناسی را در رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه امیر کبیر، دوره کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی هستهای در دانشگاه صنعتی شریف و دوره دکترا را در رشته مهندسی هستهای در دانشگاه امیرکبیر گذارند.
مجید شهریاری، هشتم آذرماه ۱۳۸۹ طی عملیاتی تروریستی توسط سرویسهای اطلاعاتی صهیونیستی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
پخش زنده فوتبال ایران و فلسطین
سومین دیدار تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل فلسطین از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در مرحله مقدماتی جام ملتهای کمتر از ۱۷ سال آسیا، به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش میشود.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای فوتبال انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا، امروز جمعه ۶ آذر از ساعت ۱۴:۳۰، تقابل بین دو تیم ایران و فلسطین را با گزارشگری میلاد یزدانی و به صورت زنده پخش میکند.
این رقابتها از دوشنبه ۳ آذر به میزبانی هند آغاز شده و تیم ایران در نخستین دیدار خود برابر چینتایپه به برتری ۵ بر صفر دست یافت.
در دومین دیدارش نیز در مقابل لبنان نتیجه را مساوی کرد.
در جدول فعلی گروه، ایران و هند هر دو ۴ امتیازی هستند.
لبنان با ۳ تساوی، ۳ امتیازی شده و فلسطین و چین تایپه هم به ترتیب ۲ و ۱ امتیاز دارند تا در مجموع شانس صعود دو تیم چهار امتیازی این گروه بیشتر باشد.