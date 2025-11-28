۱۳۶ دستگاه پل و آبنما در ۸ ماه گذشته در جاده‌های خراسان شمالی توسط راهداران استان پاکسازی، دریواسیون و تنقیه شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: راهداران استان در ۸ ماه گذشته، ۱۳۶ دستگاه پل و آبنما را با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب و حفظ ایمنی تردد، پاکسازی، دریواسیون و تنقیه کردند.

میقانی افزود: ۳۰ دستگاه پل و آبرو نیز در راه‌های اصلی و شریانی استان در راستای جلوگیری از وارد شدن صدمات به ابنیه فنی راه‌ها تعمیر و مرمت شد.

وی گفت: احداث هزار و ۶۷۵ مترمربع دیوار حائل در محور‌های اصلی و روستایی و بهسازی بیش از ۱۸ هزار متر طول در کنارگذر پل‌ها و تونل‌های راه‌های اصلی و شریانی از اقدامات دیگری است که طی این مدت به منظور آماده‌باش برای بارندگی‌های امسال انجام شده است.

وی ادامه داد: ۲ هزار و ۱۰۶ دستگاه ابنیه فنی در محور‌های اصلی و شریانی، ۳ هزار و ۸۳۸ دستگاه در محور‌های روستایی و ۹۹۴ دستگاه در محور‌های فرعی قرار دارد.