به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۷ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

تایمز

- دولت از وعده ایجاد امکان اعتراض فوری به اخراج ناعادلانه عقب‌نشینی کرده است.

سان

- عموی وزیر دارایی نسبت به بسته مالی او ابراز ناخشنودی کرده است.

دیلی تلگراف

- فعالان اقتصادی هشدار داده بودند که طرح دولت درباره حق اعتراض به اخراج ناعادلانه می‌تواند موجی از شکایت‌های بی‌اساس به‌دنبال داشته باشد.

دیلی اکسپرس

- منتقدان می‌گویند تعویق در رسیدگی به «طرح مرگ حمایتی» زمان و حق تصمیم‌گیری بیماران را از آنان می‌گیرد.

دیلی میل

- آمار رسمی نشان می‌دهد نیمی از افزایش جمعیتِ مهاجران حاصل ورود تازه‌واردان است و شمار زیادی از جوانان کشور را ترک می‌کنند.

دیلی استار

- جک اسبورن آرام و بی‌سر و صدا مشغول تولید برنامه‌ای درباره رویداد‌های فراطبیعی بوده است.

آی پیپر

- دولت از تصمیم اولیه خود درباره امکان اعتراض فوری به اخراج ناعادلانه عقب نشست؛ این اقدام با مخالفت برخی نمایندگان روبه‌رو شده، اما فعالان اقتصادی آن را مثبت ارزیابی می‌کنند.

گاردین

- دولت حق طرح شکایت بابت اخراج ناعادلانه را از «روز نخست اشتغال» به «پس از گذشت شش ماه» منتقل کرده؛ اقدامی که نشانه‌ای از عقب‌نشینی از وعده‌های انتخاباتی قلمداد می‌شود.

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

داون نیوز

- پاکستان حمله پهپادی از افغانستان به تاجیکستان را محکوم کرد.

- عملیات ارتش پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا منجر به هلاکت ۲۲ تروریست شد.

- امارات گزارشات مبنی بر توقف صدور روادید برای اتباع پاکستانی را تکذیب کرد.

- نخست وزیر پاکستان از سرمایه گذاران بحرینی برای فعالیت در حوزه‌های مختلف زیرساختی دعوت کرد.

جیو نیوز

- تحصن حزب تحریک انصاف در نزدیکی زندان ادیاله برای ملاقات با عمران خان پایان یافت.

- وزیر کشور پاکستان گزارش‌ها را مبنی بر عدم سلامتی عمران خان در زندان ردکرد.

- آمار جدید از عملیات‌های ضد تروریستی در ایالت خیبرپختونخوا: در سال میلادی جاری ۹۵۵ تروریست به هلاکت رسیده‌اند.

- انفجار خط انتقال گاز در شهر پیشاور پاکستان تروریستی اعلام شد.

دنیا نیوز

- پاکستان و اتریش برای افزایش همکاری در زمینه مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان توافق کردند.

- وزیر دارایی پاکستان: تمام شرایط صندوق بین المللی پول برای ادامه برنامه وام ۷ میلیارد دلاری انجام خواهد شد.

- پاکستان به زودی با کشور‌های عربی حاشیه خلیج توافق تجارت آزاد امضا می‌کند.

- پارلمان محلی ایالت سند در محکومیت اظهارات وزیر دفاع هند قطعنامه تصویب کرد.