معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی گفت: سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی در دولت جدید و اهمیتی که شخص رئیس جمهور و وزیر میراث‌فرهنگی به حوزه گردشگری قائل هستند، موجب تسهیل شرایط و دریافت مشوق‌هایی برای این حوزه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهروز ندایی در همایش سرمایه‌گذاری استان اردبیل ، با اشاره به اقدامات جدیدی که در راستای توسعه صنعت گردشگری اتفاق افتاده است، تاکید کرد: تشکیل امور بین‌الملل و دیپلماسی وزارت میراث‌فرهنگی ، یکی از اقداماتی است که با هدف معرفی ایران به جهانیان اتفاق افتاد و هم‌اکنون شاهد نتایج آن در رایزنی‌ها و ارتباطات دو سویه توسط شخص وزیر میراث‌فرهنگی و معاونان هستیم.

وی افزود : ایجاد مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی یکی دیگر از اقداماتی بود که در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در دولت جدید اتفاق افتاد و نتایج مطلوبی را به ویژه در جذب منابع برای پرداخت تسهیلات در پی داشته است.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی همچنین درباره ظرفیت های استان اردبیل در حوزه گردشگری و صنایع دستی گفت :استان اردبیل به عنوان قطب گردشگری شناخته می‌شود و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری این استان از توجیه بالایی برخوردار است.

بهروز ندایی افزود : اردبیل جایگاه خاصی در سطح ملی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد و با این ظرفیت‌ها ، باید شاهد رونق هرچه بیشتر صنعت گردشگری در این استان باشیم که همایش سرمایه‌گذاری می‌تواند این اتفاق را تسهیل کند.

همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در اردبیل ، از پنجم تا هفتم آذرماه با حضور هیات‌های اقتصادی خارجی و داخلی در اردبیل در حال برگزاری است و همزمان با آن نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ برای معرفی ظرفیت‌های استان نیز دایر شده است.