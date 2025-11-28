مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در خصوص برآورد خسارات و برنامه های جبران آتش سوزی جنگل های ابر شاهرود توضیح داد.

علیرضا رهایی در ارتباط تلفنی بخش خبری ۲۰ با بیان اینکه علت حادثه آتش سوزی در دست بررسی است گفت:خوشبختانه با کمک نیروه های مردمی و و گروه های تخصصی مهار آتش به طور کامل انجام شده است.

وی افزود: در آتش سوزی اخیر منطقه آسمان‌چال جنگل ابر وسعت آتش‌سوزی حدود ۱۰ هکتار گزارش شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه بذر کاری و نهال کاری با کمک بهره برداران و گروه های هدف از جمله اقدامات جبران خسارات این آتش سوزی است گفت: کاشت یک میلیارد اصله درخت از برنامه های پیش رو سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح استان به خصوص مراتع و جنگل هاست.