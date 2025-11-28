با هدف توسعه بخش مشاغل خانگی و حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی، طرح پرورش بوقلمون چند سالی است در شهر پیش قلعه در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شهرستان مانه با تولید هزار و ۶۰۰ قطعه، سهم قابل توجهی در تولید بوقلمون دارد.

پرورش بوقلمون یک پروژه اقتصادی با ارزش افزوده بالاست سرعت رشد بالا و هزینه تولید پایین از مزایای این پرنده است.

بر اساس آمار ارائه شده سازمان جهاد کشاورزی استان تعداد مرغ بومی در سطح استان ۲۳ هزارو ۲۷۰ قطعه اعلام شده که از این میزان شهرستان مانه با بیش از ۱۶۰۰ قطعه سهم قابل توجهی دارد.