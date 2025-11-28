به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقات آزاد پرس سینه کلاسیک قهرمانی کارگران کشور با حضور ۷۱ کارگر ورزشکار از ۱۷ استان کشور به میزبانی اراک برگزار شد که در پایان تیم استان کردستان توانست با مجموع ۶ مدال رنگارنگ مقام سوم تیمی را به خود اختصاص دهد.

پیمان سرمستی و بارزان ممندی با کسب مدال طلا، فرزاد فاتحی و عبدالکریم اسپروزبا کسب مدال نقره و میلاد محمدی وهادی حقیقت با دومدال برنز مدال آوران این دوره از رقابت‌های پرس سینه کلاسیک قهرمانی کارگران کشور بودند.