رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف بیش از ۱۲۷ هزار نخ سیگار و ۶۰۰ پاکت تنباکوی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال در شهرستان ساری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی مازندران قرار داشته و پلیس بر اساس قانون با این معضل اقتصادی برخورد می‌کند.

سرهنگ خورشاد افزود: کارآگاهان این پلیس در راستای طرح مبارزه با عرضه کالا‌های دخانی با انجام کار‌های اطلاعاتی پس از شناسایی یک باب انبار سیگار و تنباکوی قاچاق در شهرستان ساری، پس از بررسی‌های لازم موضوع کشف در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ خورشادگفت: کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران در بازدید از آن انبار که در داخل حیاط یک باب منزل مسکونی بود، تعداد ۱۲۷ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار و ۶۰۰ پاکت تنباکوی خارجی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه سیگار‌های کشف شده تحویل انبار اموال تملیکی استان شد، اظهار داشت: پرونده در این خصوص تشکیل و یک متهم به تعزیرات حکومتی شهرستان ساری معرفی شد.

سرهنگ خورشاد در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات پلیس در خصوص جلوگیری از ورود قاچاق و برخورد جدی با مجرمان این حوزه به صورت مستمر ادامه دارد و از شهروندان خواست اینگونه اخبار مربوط به قاچاق کالا و ارز را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ اطلاع دهند.