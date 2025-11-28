در سومین روز از سفر وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران به چین؛ دیپلماسی فرهنگی با اولویت افزایش همکاری‌ها در حوزه موزه داری، حفاظت از میراث فرهنگی و جذب گردشگر دنبال شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در سومین روز از سفر وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران به چین؛ دیپلماسی فرهنگی با اولویت افزایش همکاری‌ها در حوزه موزه داری، حفاظت از میراث فرهنگی و جذب گردشگر دنبال شد. سال آینده میلادی پنجاه و پنجمین سالروز برقراری ارتباط دیپلماتیک بین ایران و چین است، قرار است با نامگذاری سال ۲۰۲۶ با عنوان سال فرهنگی ایران و چین، دو طرف رویداد‌های ویژه‌ای با هدف افزایش تعاملات فرهنگی برگزار کنند.