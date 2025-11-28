\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u00a0\u00a0\u060c\u062a\u06cc\u0645 \u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639) \u06af\u0631\u0645\u0633\u0627\u0631\u060c \u0641\u0627\u062a\u062d\u06cc\u0646 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0631\u0633\u0648\u0644 (\u0635) \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u00a0 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0627\u0648\u0644 \u062a\u0627\u0633\u0648\u0645 \u0631\u0627\u06a9\u0633\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n