در جدیدترین قسمت از برنامه «کافه مستند»، مستند «خودکار»، به کارگردانی محمد ثقفی با موضوع داستان زندگی علی اکبر رفوگران، پدر نوشتافزار ایران و جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان» با حضور هادی شریعتی فیلمساز مستند روی آنتن میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیستودومین قسمت از برنامه «کافه مستند» به نمایش مستند «خودکار»، به کارگردانی محمد ثقفی اختصاص دارد و پس از نمایش این اثر، میز نقدوبررسی با حضور محسن یزدی به عنوان مجری، سعید سبحانی منتقد و همچنین کارگردان اثر برپا میشود.
بدین ترتیب این قسمت جمعه ۷ آذرماه ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه افق میرود و تکرار آن روز بعد شنبه ساعت ۱۴ پخش میشود.
مستند «خودکار»، محصول سازمان هنری رسانهای اوج، داستان زندگی علی اکبر رفوگران است که از جوانی کار کرده و به عنوان پدر نوشتافزار ایران و بنیانگذار کارخانه بیک در کشور شناخته میشود.
مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «تدوین، فقط پس از اتمام تولید» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخشهای بعدی برنامه را تشکیل میدهند.
فصل دوم برنامه «کافه مستند» به تهیهکنندگی مهدی انصاری در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن میرود و تکرار آن شنبه ساعت ۱۴ است.
برنامه تلویزیونی«نردبان»
جدیدترین قسمت از برنامهی تلویزیونی «نردبان» با حضور هادی شریعتی فیلمساز مستند روی آنتن میرود و مروری بر مستندسازی شخصی و خانوادگی دارد.
دویست و هفتاد و چهارمین قسمت از برنامهی تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۷ آذر ماه روی آنتن شبکه مستند سیما میرود.
هادی شریعتی فیلمساز مستند، مهمان این قسمت از «نردبان» است؛ او در گفتوگو با حامد شکیبانیا درباره تجربههای فیلمسازی خود از ساخت فیلمهای مستند شخصی و خانوادگی و سخن میگوید و مروری بر فیلم مستند «سارا» دارد.
هادی شریعتی، فیلمساز مستند و دانش آموخته انجمن سینمای جوانان ایران است.
از جمله فیلمهای کوتاه داستانی و مستند وی میتوان به «فصل تگرگ»، «صدای آشنا»، «آخرین پنجشنبه سال»، «پیغامبر»، «طعم تلخ آزادی»، «رقص آفتاب»، «نقش چالشتر»، «گره عشق»، «آت اوغلان» و «سایه سلطان» اشاره کرد. او همچنین فیلمهای سینمایی «لباسی برای خدمت» و «در میان امواج» را کارگردانی کرده است.
فیلم مستند «سارا»، روایتی متفاوت و دیدنی از زندگی دختر بچه کمبینایی است که توسط پدر فیلمسازش تصویر و در قالب یک فیلم مستند که هم جنبه هنری و هم جنبه فرهنگی آموزشی دارد، به نمایش درآمده است.
در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، اصغر احمدپور در گفتوگو با حامد شکیبانیا درباره «امر واقع» صحبت میکند و کارنامه هنری دیوید انسلم کیفر، نقاش و مجسمهساز آلمانی را مرور میکند.
همچنین ۲ فیلم مستند درباره این هنرمند مرور میشود.
انسلم کیفر از هنرمندان آلمانیِ پس از جنگ جهانی دوم است که در مسیر هنر معاصر بینالمللی کار میکند و استاد «نقاشی یادبود» است.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد.
این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.