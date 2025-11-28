در پی هشدار هواشناسی خوزستان، ستاد مدیریت بحران استان به منظور هماهنگی و آمادگی دستگاه‌های خدماتی و عملیاتی جهت مقابله با آبگرفتگی‌های احتمالی برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی هشدار هواشناسی خوزستان مبنی بر ورود سامانه بارشی و رگباری شدید طی روز‌های آتی، جلسه ستاد مدیریت بحران استان بمنظور هماهنگی و آمادگی دستگاه‌های خدماتی و عملیاتی جهت دفع آب‌های سطحی و مقابله با آبگرفتگی‌های احتمالی با حضور جمعی از مسئولان و مدیران کل استان و به ریاست علی عبدالهی مدیر کل مدیریت بحران استان برگزار شد.

مدیر کل مدیریت بحران استان در این جلسه به همه شهرداران، دستگاه‌های اجرایی، عملیاتی و خدماتی سراسر استان در زمان بارش‌های اعلام شده از سوی هواشناسی اعلام آماده باش صادر کرد و افزود: ضرورت دارد از اکنون آمادگی و اقدامات لازم را جهت مقابله با آبگرفتگی‌های احتمالی بکار گیرند.

مدیر کل هواشناسی خوزستان از سامانه بارشی بسیار قوی همراه با رگبار و بارش‌های شدید بصورت نقطه‌ای خبر داد و افزود : با این حجم بارش‌ها احتمال آبگرفتگی سطح معابر و خیابان‌ها بسیار زیاد می‌باشد.

محمد سبزه زاری گفت: ۴ هفته بصورت پی در پی سامانه‌های بارشی بسیار خوبی در استان خواهیم داشت.

در این جلسه کوروش حسینی سرپرست شهرداری اهواز و حسین عبیداوی مدیر عامل آبفا اهواز از آمادگی خود جهت دفع آب‌های سطحی و مقابله با آبگرفتگی‌های احتمالی گفتند و افزودند پمپ ها، ایستگاه ها، ماشین آلات و همه نیرو‌ها آماده پای کار هستند و لایروبی کانال‌ها نیز انجام شده است.