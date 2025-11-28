به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه معدنی استان گفت: در حال حاضر حدود ۶۹۰ پروانه بهره‌برداری معدن در استان صادر شده که به‌دلایل مختلف، تعدادی از آنها غیرفعال هستند.

علی جودکی افزود: از محل فعالیت معادن فعال و پرداخت حقوق دولتی، در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱/۲ همت، معادل هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، وصول و به خزانه واریز شده است.

او گفت: بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود، می‌توان ۱۵ درصد از این مبلغ را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دریافت و در توسعه زیرساخت‌های مرتبط با بخش معدن هزینه کرد، این موضوع افزون بر تقویت فعالیت‌های معدنی، منافع مستقیمی برای جوامع محلی خواهد داشت.

جودکی افزود: مردم محلی باید مشاهده کنند که فعال بودن معادن، منفعتی برای روستاها، راه‌ها و زیرساخت‌های روستایی به‌همراه دارد.