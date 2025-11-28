به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر حمیدیا صبح امروز با حضور چشمگیر خانواده‌ها، ورزشکاران، مسئولان شهری و گروه‌های مختلف مردمی برگزار شد.



شاهدی افزود: شرکت‌کنندگان، مسیر سه کیلومتری این برنامه را از گلزار شهدای گمنام نجف‌آباد آغاز کردند و در حالی که پرچم‌های ایران در دست کودکان و تصاویر شهدا در میان جمعیت دیده می‌شد، با فضایی سرشار از همبستگی تا بوستان شهرداری حمیدیا قدم زدند.



معاون شهردار حمیدیا گفت: هدف از برگزاری این همایش، تقویت روحیه وحدت و همدلی اجتماعی، ایجاد شور و نشاط عمومی در بین مردم، و ترویج فرهنگ ورزش و سلامتی است.



وی افزود: پیاده‌روی ساده‌ترین و در دسترس‌ترین فعالیت ورزشی برای ارتقای سلامت جسم و روان است و مدیریت شهری تلاش می‌کند با استمرار برگزاری چنین برنامه‌هایی، مردم را به سوی سبک زندگی سالم و فعال‌تر سوق دهد.



معاون شهردار حمیدیا با اشاره به استقبال گسترده شهروندان گفت: حضور پررنگ خانواده‌ها و همراهی کودکان نشانه نیاز جامعه به برنامه‌های جمعی، ورزشی و نشاط‌آور است و توسعه این برنامه‌ها در دستور کار قرار دارد.



این همایش در پایان با اجرای حرکات ورزشی، برنامه‌های شاد، جشن پایانی و قرعه‌کشی جوایز در بوستان شهرداری حمیدیا همراه بود.