همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی شهر حمیدیا صبح امروز با استقبال گسترده شهروندان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی شهر حمیدیا صبح امروز با حضور چشمگیر خانوادهها، ورزشکاران، مسئولان شهری و گروههای مختلف مردمی برگزار شد.
شاهدی افزود: شرکتکنندگان، مسیر سه کیلومتری این برنامه را از گلزار شهدای گمنام نجفآباد آغاز کردند و در حالی که پرچمهای ایران در دست کودکان و تصاویر شهدا در میان جمعیت دیده میشد، با فضایی سرشار از همبستگی تا بوستان شهرداری حمیدیا قدم زدند.
معاون شهردار حمیدیا گفت: هدف از برگزاری این همایش، تقویت روحیه وحدت و همدلی اجتماعی، ایجاد شور و نشاط عمومی در بین مردم، و ترویج فرهنگ ورزش و سلامتی است.
وی افزود: پیادهروی سادهترین و در دسترسترین فعالیت ورزشی برای ارتقای سلامت جسم و روان است و مدیریت شهری تلاش میکند با استمرار برگزاری چنین برنامههایی، مردم را به سوی سبک زندگی سالم و فعالتر سوق دهد.
معاون شهردار حمیدیا با اشاره به استقبال گسترده شهروندان گفت: حضور پررنگ خانوادهها و همراهی کودکان نشانه نیاز جامعه به برنامههای جمعی، ورزشی و نشاطآور است و توسعه این برنامهها در دستور کار قرار دارد.
این همایش در پایان با اجرای حرکات ورزشی، برنامههای شاد، جشن پایانی و قرعهکشی جوایز در بوستان شهرداری حمیدیا همراه بود.