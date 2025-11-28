به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان اعلام کرد: این عملیات در منطقه «پنجگور» از نواحی ایالت بلوچستان پاکستان انجام شده و در آن ۵۵۳ کیلوگرم شیشه (مت‌آمفتامین) و ۴۰ کیلوگرم هروئین به ارزش ۱۵۴ میلیون و ۱۵ هزار دلار کشف شد و دو نفر نیز بازداشت شدند.

براساس گزارش، این عملیات نتیجه رصد اطلاعاتی مستمر از یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر بود که در نوار ساحلی بلوچستان فعالیت داشت. نیرو‌های عملیات با اقدام سریع، یک کانتینر گاز مایع را در بزرگراه M-۸ گوادر–سی‌پک متوقف کردند.

این بیانیه افزود: این محموله مواد مخدر با دقت برای انتقال به خارج از کشور بسته بندی شده بود که نیرو‌های امنیتی توقیف کردند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این محموله قرار بود با کامیون‌های حامل ال پی جی به سواحل منتقل و سپس با قایق‌های تندرو و شناور‌های کوچک به مقصد یمن، تانزانیا و چند منطقه دیگر ارسال شود.

نیرو‌های مبارزه با مواد مخدر پاکستان اعلام کردند: اعضای باند قاچاق بازداشت شده مواد مخدر را از افغانستان به مناطق پنجگور، تربت، گواددر و پسنی منتقل کرده و سپس راهی آب‌های بین‌المللی می‌کردند.