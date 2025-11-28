استاندار سمنان در سفر یک‌روزه به میامی، موانع دو طرح راهسازی در محور‌های میامی–جاجرم و میامی–جیلان را بررسی و برای رفع مشکلات، راهکار‌ها و دستورات لازم را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،کولیوند با اشاره به پیشرفت محور میامی به جاجرم گفت: ۲۰ کیلومتر ابتدایی مسیر اجرا شده و با تکمیل پل‌های کلیدی و مناقصه، ۱۳ کیلومتر باقی‌مانده که مجوز‌های آن از وزارت راه در روز شنبه صادر می‌شود.

بالاترین مقام اجرایی استان سمنان افزود:بخش مهمی از این محور ظرف ۵ تا ۶ ماه آینده قابل بهره‌برداری خواهد بود.

محمدجواد کولیوند تاکید کرد: این مسیر با کوتاه‌کردن زمان سفر و صرفه‌جویی در سوخت، گامی اثرگذار در کاهش بار ترافیکی و افزایش رفاه مردم است.

استاندار همچنین درباره محور میامی–جیلان گفت: تنها یک قطعه ۳ کیلومتری و ساخت یک پل برای اتصال باقی مانده و تلاش بر این است که تا پایان سال، طرح سامان یافته و پس از عید، مسیر آماده پذیرش ترافیک شود، در عین حال زمان‌بندی نهایی پس از بررسی‌های دقیق اعلام خواهد شد.

کولیوند در پایان، پیگیری‌های فرمانداری میامی و همکاری پلیس راهور برای ایمنی و نصب علائم را از ارکان تحقق این طرح‌ها دانست.