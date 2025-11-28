پخش زنده
به مناسبت هفته بسیج، گردهمایی ارکان فعال مساجد شهرستان شاهرود در مسجد مدرسه قلعه شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این گردهمایی گفت: قرارگاه رسیدگی به امور مساجد برای ساماندهی مسائل و موضوعات مرتبط با مساجد تشکیل شده است تا کارکردهای اصلی مسجد در جامعه نمایان شود.
وی با بیان اینکه آبادانی مساجد هم شامل موضوعات سختافزاری و ساختمانی و هم امور معنوی و اجتماعی میشود افزود: قشرهای مختلف مردم همواره محور توسعه و آبادانی امور مساجد بودهاند و این مهم باید تداوم داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مطیعی خواستار تلاش بیش از پیش دستاندرکاران حوزه مسجد برای جذب جوانان و نوجوانان به این پایگاه معنوی و اجتماعی شد.