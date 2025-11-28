به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد : در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

وی گفت : همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت یکشنبه (بویژه روز یکشنبه) در سواحل و مناطق جنوبی استان، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی یا شامگاهی مورد انتظار است. از روز دوشنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: طی فردا روند کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان وجود دارد.

در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۳۰.۵ و ایذه با دمای ۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۹.۶ و کمینه دمای ۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.