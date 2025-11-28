به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفتمین رویداد منطقه‌ای تولید محتوای بسیج استان مازندران به میزبانی شهرستان قائم شهر در حسینیه عاشقان ثارالله این شهر آغاز شد.

مسئول فضای مجازی سپاه کربلا مازندران گفت: این رویداد که بصورت منطقه‌ای وبه محوریت هفت شهرستان استان برگزار می‌شود، قائم شهر نخستین منطقه استان بود که با حضور متخصصین تولید محتوای دیجیتال شهر‌های قائم شهر، سوادکوه و سیمرغ انجام شد.

صفی‌پور با اشاره به ضرورت توسعه تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای در استان، گفت: هدف اصلی این رویداد کشف استعدادهای جوان و ایجاد شبکه‌ای از نیروهای خلاق و متعهد در عرصه رسانه است.



وی خاطرنشان کرد: بسیج در تلاش است با تربیت نیروهای متخصص و آموزش‌های کاربردی در زمینه روایت‌گری، تولید محتوا و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، جریان‌سازی مؤثری در فضای مجازی ایجاد کند و حضور هدفمندتری در شبکه‌ها و پلتفرم‌های مختلف داشته باشد.

صفی پور افزود: رویداد تولید محتوی دیجیتال بسیج که بصورت آزاد و با حضور قشر‌های مختلف برگزار می‌شود تا پایان آذر بصورت منطقه‌ای در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

وی، پویا نمایی، هوش مصنوعی و نرم افزار را از بخش‌های متنوع این رویداد تولید محتوی دیجیتال نام برد که تهدیدات و فرصت‌ها، پسماند و حفط جنگل‌های هیرکانی موضوعات رقابت این رویداد دیجیتالی در مازندران است.

مسئول فضای مجازی سپاه کربلا مازندران، شناسایی استعداد‌ها و توانمندی‌های نیرو‌ها و فعالان عرصه تولید محتوی دیجیتال را از اهداف اصلی این رویداد علمی و تخصصی عنوان کرد.