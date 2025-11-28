به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس گفت: نشست هم‌اندیشی با هدف ارتقا کیفیت تولیدات نمایشی در رده سنی کودکان و نوجوانان با حضور کارشناسان و هنرمندان هنر‌های نمایشی و ملیحه زحمتکش، زهرا قربانی و تبسم شیرزادی سه کارگردان موفق در عرصه نمایش‌های عروسکی برگزار شد.

علی خواجه نژادیان افزود: برنامه‌های تحلیلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس برای بررسی وضعیت تولیدات نمایشی، تدوین استاندارد‌ها و تقویت همکاری با هنرمندان صاحب‌نظر از جمله اهداف این نشست بود.

او با تأکید بر جایگاه نمایش عروسکی در تربیت نسلی خلاق و آگاه ادامه داد: تئاتر کودک نه تنها یک فعالیت جانبی، بلکه فعالیتی تربیتی با نقش مستقیم در رشد شناختی و هویتی نسل آینده است که باید توسط متولیان متخصص راهبری شود.

خواجه‌نژادیان بیان کرد: نمایش عروسکی تنها یک سرگرمی نیست بلکه ابزاری فرهنگی و تربیتی برای انتقال ارزش‌ها و مفاهیم مهم به کودکان است و این هنر می‌تواند پیام‌های پیچیده را با زبانی ساده و قابل فهم برای نسل جدید ارائه دهد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس متعهد به حمایت از تولیدات استاندارد و حرفه‌ای متناسب با نیاز نسل امروز است.

او با بیان نقش نمایش عروسکی در تولید محتوا افزود: تولید آثار نمایشی باید رکن قوی هویتی و تربیتی خود را نشان دهد و هنرمندی که مسیر حرفه‌ای خود را در مسیر درست پیموده است، محتوا را قربانی فروش نمی‌کند و ما حمایت خود را از هنرمندان صاحب اندیشه اعلام می‌کنیم تا عرصه نمایش عروسکی استان فارس با آثار درخشان و پویایی همراه باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس اضافه کرد: بستر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، بهترین مسیر رشد و شکوفایی تئاتر و نمایش عروسکی ویژه کودک و نوجوان است، چرا که از نظر تخصصی و محتوایی صاحب پتانسیل ارزشمندی است و مرجع بسیاری از متولیان آموزش برای کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود.