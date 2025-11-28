پخش زنده
در هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، تیم خیبر خرمآباد امروز ۷ آذر مهمان ذوبآهن اصفهان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، خیبر خرمآباد امروز هفتم آذر از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان، مهمان ذوبآهن خواهد بود.
وحید کاظمی قضاوت این دیدار را بر عهده خواهد داشت و حمیدرضا افشون، رحیم حاجیپور و رسول اولیایی به عنوان کمکداور او را همراهی خواهند کرد. همچنین، مرتضی منصوریان و محمدعلی صلاحی داوران VAR هستند و حیدر شکور به عنوان ناظر داوری در این مسابقه حضور خواهد داشت.
نماینده لرستان با ۱۴ امتیاز در ردهی ششم و ذوبآهن با ۱۰ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول قرار دارد.