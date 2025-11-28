پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: سیاستمداران آمریکا در مقابل نظم جدید دنیا دچار استیصال شدهاند، زیرا دیگر نمیتوانند زیاده خواهی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی در رابطه با دخالتهای آمریکا در نقاط مختلف جهان و انزوای روزافزون سیاستمداران رژیم صهیونیستی گفت: افکار عمومی دنیا در سالیان اخیر به وضوح شاهد جنایات سران رژیم منحوس صهیونیستی بودند که با حمایت مقامات کاخ سفید رخ داد از این رو همواره شاهد اعتراضات به آنها بودهایم.
روح اله متفکرآزاد اظهار کرد: در این میان مشاهده میشود که امروزه برخی دولتها نیز به تبعیت از مردمان خود، در جبهه مقابله و مقاومت در برابر آمریکاییها قرار گرفتهاند؛ در واقع هژمونی و یکجانبه گرایی ایالات متحده با چالشهای جدی روبهرو شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمریکاییها تلاش میکنند با اقدامات نظامی علیه ملتها و کشورهای مستقل و آزاده هجمه ایجاد کنند، افزود: بنابراین میتوان دریافت که سیاستمداران آمریکا در مقابل نظم جدید دنیا دچار استیصال شدهاند، زیرا دیگر نمیتوانند زیاده خواهی داشته باشند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در قوه مقننه تصریح کرد: به عنوان مثال در مسئله اوکراین مشاهده میشود که اروپاییها در مقابل سیاستها و خواسته آمریکا موضع گیری کرده و تلاش میکنند با ابراز ناراحتی از سیاستهای ترامپ، بر مولفه استقلال در مقابل ایالات متحده تاکید داشته باشند.
روح اله متفکرآزاد با بیان اینکه آمریکاییها بشدت از توانمندیهای ایران نگران هستند و هراس دارند، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی با علمداری مبارزه با استکبار توانسته در میان افکار عمومی دنیا جایگاه والایی بدست بیاورد و نقش آفرینی موثری داشته باشد؛ بر این اساس مشاهده میشود که مقامات کاخ سفید به دنبال آن هستند که با اقدامات تحریمی و افزایش فشارهای سیاسی، بر چنین شکستهایی سرپوش بگذارند.