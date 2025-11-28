پخش زنده
امروز: -
رییس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از معافیت سرمایهگذاران از پرداخت عوارض تغییر کاربری خبر داد و گفت: قبلا پرداخت عوارض که معادل ۸۰ درصد ارزش اصلی زمین بود، مانع سرمایهگذاری بود، اما با مصوبه جدید، طرحهای گردشگری از آن معاف شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی اصغر شالبافیان در پنل تخصصی گردشگری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل با تشریح سیاستهای توسعهای دولت در حوزه گردشگری، اظهار کرد: پویش عدم دریافت هزینه پروانه ساختمانی از پروژههای شاخص گردشگری نیز از استقبال گسترده در ۱۳ استان و بیش از ۴۰ شهر مواجه شده و شهرستان سرعین استان اردبیل الگوی موفق و آغازگر این طرح است.
وی کاهش هزینههای آغاز پروژه از جمله تعرفه نظام مهندسی را از دیگر سیاستهای حمایتی در حال پیگیری دولت برشمرد و گفت: سرمایهگذاری گردشگری موضوعی فرابخشی است و دولت در زمینه مشارکت بخش خصوصی، رعایت ملاحظات محیطزیستی و اجرای سیاستهای پایدار گردشگری، حمایت کامل خواهد کرد.
رییس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اعطای مجوز تاسیسات گردشگری ترکیبی بهعنوان یکی از اقدامات تشویقی مهم سالهای اخیر یاد کرد و گفت: این مدل جدید با امکان صدور مجوزهای جداگانه برای فروش اعیان گردشگری، مورد تایید قانونگذار قرار گرفته و ۴۰ درصد زیربنای پروژهها قابلیت ساخت کاربریهای غیرگردشگری را پیدا کرده است.
شالبافیان پروژههای در حال ساخت گردشگری کشور را ۲ هزار و ۷۴۸ مورد با بیش از یک هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری اعلام کرد و افزود: میزان تسهیلات ما پیش از این ۲۵۰ هزار میلیارد ریال بود که با رایزنی جدید با بانک مرکزی ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تصویب شد و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز در آستانه تصویب قرار دارد.
وی مجموع منابع تخصیصیافته از محل تسهیلات اشتغال را ۶۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تمام طرحهای اشتغالزای صنایع دستی، بومگردی و گردشگری از منابع مختلف تسهیلاتی قابل پوشش است.
رییس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ابتکار استانداران برخی استانها در پرداخت یارانه سود تسهیلات قدردانی کرد و گفت: استاندار اردبیل نیز آمادگی کامل برای پرداخت این یارانه و کاهش نرخ سود و حمایت از سرمایهگذاران را اعلام کرده است.
شالبافیان با تاکید بر مخالفت جدی با هرگونه تغییر کاربری آسیبزننده به ماهیت گردشگری، افزود: این طرحها در کلانشهرها با استقبال گسترده مواجه و در برنامه هفتم نیز بر تقویت تسهیلات و زمینهسازی برای توسعه گردشگری تاکید شده است.
وی با اشاره به جایگاه مهم وزارت میراث فرهنگی به عنوان سومین دستگاه در اشتغالزایی تاکید کرد: در چهار سال اخیر، نرخ تحقق اشتغال در حوزه گردشگری به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
رییس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از معافیت واردات تجهیزات مورد نیاز گردشگری از حقوق گمرکی – با رعایت حمایت از تولید داخل – خبر داد و تأکید کرد: حمایت از سرمایهگذار، حمایت از آینده ایران است و حمایت از سرمایهگذاری در اردبیل حمایت از آینده اردبیل است.
همایش بینالمللی سرمایهگذاری در اردبیل از پنجم تا هفتم آذرماه با حضور هیاتهای اقتصادی خارجی و داخلی در اردبیل در حال برگزاری است و همزمان با آن نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ برای معرفی ظرفیتهای استان نیز دایر شده است.