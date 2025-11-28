به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آباده گفت: کاروان سلامت با مشارکت پزشکان متخصص و عمومی و با همکاری بسیج و هلال‌احمر شمال فارس در شهر سورمق آباده، برگزار شد.

علی سعادتمند افزود : این کاروان سلامت با هدف ارائه خدمات تخصصی و دسترسی بهتر مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات درمانی، در شهر سورمق از توابع آباده استقرار یافت.

او ادامه داد : در این اردوی سه‌روزه، تیمی شامل روان‌شناس، متخصص طب سنتی، متخصص مغز و اعصاب، شنوایی‌سنج، متخصص زنان و زایمان، بینایی‌سنج، پزشک داخلی، متخصص قلب و عروق و همچنین سه دندان‌پزشک به ارائه خدمات رایگان به بیماران پرداختند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آباده اضافه کرد : در این اردوی پزشکی ، در بخش دندانپزشکی خدمات درمانی مانند ترمیم سطحی دندان‌ها، کشیدن دندان‌های غیرقابل درمان و جرم‌گیری برای مراجعین انجام شد.

سعادتمند بیان کرد : بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کاروان‌های سلامت به‌صورت منظم و مستمر در مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار شهرستان آباده حضور خواهند یافت.

علی سعادتمند گفت : در پایان این طرح در شهر سرومق شهرستان آباده به ۹۱۰ نفر از مراجعین به‌صورت کاملاً رایگان خدمات درمانی ارائه شد.