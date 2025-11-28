پخش زنده
نمایشگاه اسوه با هدف نشان دادن توانمندی های بسیجیان ورزنه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ی مرکز اصفهان ؛ حجتالاسلام شیاسی امام جمعه محترم ورزنه با اشاره به نقش بیبدیل بسیج در عرصههای اجتماعی گفت : تفکر بسیجی و جهادی امروز پیشران حرکتهای مؤثر در جامعه است.
وی افزود: سپاه و بسیج ورزنه با تراز فکری بالا و همافزایی با سایر دستگاهها همواره در مسیر حل مشکلات و آسیبهای اجتماعی گام برداشتهاند.
سردار فتحیان جانشین سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) هم در بازدید از این نمایشگاه ، ضمن قدردانی از رویکرد تخصصی در کار نمایشگاه، عملکرد منظم و هدفمند بسیج ورزنه را تحسین کرد و آن را زمینهساز تغییرات مثبت در جامعه دانست.
شهاب ثابتراسخ فرماندار شهرستان نیز گفت ؛ تفکر بسیجی همواره در تنگناها یاریگر جامعه بوده است.
وی با اشاره به نقش اثرگذار بسیج در جنگ ۱۲روزه افزود: بسیج ورزنه در آن ایام نقش مهمی در تأمین امنیت روانی جامعه ایفا کرد.
«طرح اسوه» با هدف نمایش توانمندیهای پایگاههای مقاومت بسیج، ارائه نمونههای موفق فعالیتهای اجتماعی و جهادی و تقویت شبکه همکاری محلهمحور اجرا میشود. این طرح بستری برای معرفی الگوهای برتر و ارتقای کیفیت عملکرد پایگاهها در سطح شهرستان و استان به شمار میرود.