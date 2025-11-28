پخش زنده
بارش پراکنده باران از عصر ۱۱ آذر در برخی نقاط خراسان رضوی آغاز میشود و تا چهارشنبه هفته آتی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: شرایط جوی در خراسان رضوی تا روز دوشنبه هفته پیش رو، پایدار است و این امر موجب افزایش و انباشت آلایندههای صنعتی و خودرویی میشود.
سارا حکمی افزود: این پایداری هوا بهویژه در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان از جمله مشهد، باعث تمرکز بیشتر آلایندهها میشود.
وی ادامه داد: از ساعات بعدازظهر روز سهشنبه ۱۱ آذر و نیز روز چهارشنبه شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده در برخی نقاط استان خواهیم بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به شرایط دمایی خراسان رضوی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان زاوه با دمای منفی ۶ درجه و رشتخوار با ۲۰ درجه سلسیوس به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان بودند.
حکمی افزود: دمای شهر مشهد نیز در این بازه زمانی بین منفی یک تا ۱۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.