به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان فیروزآباد گفت: همزمان با هفته بسیج، خانه هلال حضرت رقیه (س) در شهرک محمد‌آباد فیروز آباد افتتاح شد.

سید سجاد فالی افزود: هدف از احداث خانه‌های هلال تقویت آمادگی و آگاهی جامعه در برابر حوادث، ساماندهی داوطلبان محلی و ارتقای سرعت و کیفیت خدمات امدادی است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان فیروزآباد بیان کرد: این مراکز با ارائه آموزش‌های پایه، توسعه مشارکت مردمی و ایجاد ارتباط مؤثر با جمعیت هلال‌احمر، نقش مهمی در کاهش مخاطرات و افزایش تاب‌آوری جامعه ایفا می‌کنند.