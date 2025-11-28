به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد گفت: حدود ساعت ۲:۴۰ بامداد امروز، جمعه، به علت برخورد شدید پراید با گاردریل در میدان امام حسین (ع) به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مشهد اعلام شد که نجاتگران سه ایستگاه ۸،۳۸ و ۲۸ سریعا به محل حادثه اعزام شدند.

وحید باخدا افزود: نجاتگران و آتش نشانان برای آزاد کردن محبوسان داخل خودرو، در یک عملیات نفس‌گیر اقدام به برش زدن گاردریل‌های داخل خودرو کردند و بعد از آن و رهاسازی افراد، یک نفر در دم فوت کرد و یک سرنشین هم به علت شدت جراحات به بیمارستان منتقل شد.

او با بیان اینکه علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است، گفت: آتش نشانان در ادامه با اقدامات پیشگیرانه لازم، محل حادثه را ایمن کردند.