خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در راستای برخورد با پدیده شوم سرقت و مبارزه با سارقان مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ طی روز‌های گذشته طرح‌های انتظامی را با هدف پیشگیری از سرقت اجرا کردند. به گزارش؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در راستای برخورد با پدیده شوم سرقت و مبارزه با سارقان مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ طی روز‌های گذشته طرح‌های انتظامی را با هدف پیشگیری از سرقت اجرا کردند.

وی اضافه کرد: پس از وقوع چندین فقره سرقت از اماکن عمومی در شهر ایلام، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد: ماموران انتظامی کلانتری ۱۳ طی هماهنگی با مرجع قضائی، با جمع آوری ادله و مستندات کافی در خصوص دست داشتن یک سارق حرفه‌ای در وقوع سرقت ها، موفق شدند وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ بسطامی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۰ فقره سرقت اماکن عمومی در سطح شهر ایلام اعتراف کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی َشد.