به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم هوای پایدار پاییزی تا روز دوشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: هوای صاف و آفتابی، مه صبحگاهی و شبانگاهی، وزش باد جنوبی در مناطق کوهستانی و بارش پراکنده وموقتی باران به ویژه در دامنه‌ها از مهم‌ترین پدیده‌های جوی گیلان در این مدت است.

محمد دادرس افزود: در ۲۴ ساعت گذشته دیلمان با دمای صفر در جه سلسیوس، سردترین و سیاهکل با دمای ۲۱ درجه سلسیوس گرمترین منطقه گیلان در ۲۴ ساعت گذشته بود.

وی با بیان اینکه دمای فعلی رشت ۱۸ درجه سلسیوس و طوبت نسبی هوا در مرکز استان ۹۰ درصد است گفت: امروز در گرم‌ترین ساعات و با افزایش رطوبت، دمای هوا در رشت به ۲۰ درجه سانتی گراد هم خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، سامانه بارشی در راه گیلان است که اگر تغییری در وضعیت این سامانه ایجاد نشود، سه شنبه هفته آینده به گیلان خواهد رسید.

محمد دادرس گفت: دریای خزر با ارتفاع موج ۵۰ سانتی متر تا ۳ روز آینده برای فعالیت‌های دریانوردی و صید و صیادی مناسب است.