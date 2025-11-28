پخش زنده
امروز: -
کرمان درنیمه نخست امسال باجذب ۲۲۷ میلیون دلاری سرمایه خارجی برفراز سرمایهگذاری خارجی ایستاد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، استان کرمان بهشت معادن ایران در نیمه نخست سال جاری با جذب ۲۲۷ میلیون دلار و کسب رتبه نخست کشور امروزه کانون توجه سرمایهگذاران خارجی قرار گرفته و روند فزاینده این سرمایهگذاریها در استان، نشان از آغاز تحول در عرصه اقتصادی، اشتغال و تولید و تحقق اهداف سند چشم انداز کرمانبرفراز دارد.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، استان کرمان در سالهای اخیر روندی پرشتاب را در جذب مصوبات سرمایهگذاری خارجی تجربه کرده و مقایسه آمارها حاکی از آن است که حجم این مصوبات در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، رشد چند برابری را نسبت به دورههای مشابه گذشته ثبت کرده و این استان را در رده یکی از مقاصد برتر سرمایهگذاری در شرق و جنوب شرق کشور قرار داده است.
طرحهای سرمایهگذاری جذب شده خارجی استان کرمان طیف گستردهای از طرحها را شامل میشود که در این زمینه میتوان به فراوردههای صنایع غذایی تولید پسته، تولید روکش تایر خودرو، کاشی ساختمان، محصولات پلیمری، فولادهای کربنی و کم آلیاژی، معدن و صنایع مس و مونتاژ خودرو اشاره کرد و این طرحها میتوانند نقش تعیین کنندهای در آینده اشتغال و رشد صنعتی کرمان داشته باشند.
این میزان قابل توجه جذب سرمایه بین المللی در استان کرمان تصادفی نیست و نشان میدهد که کرمان از جاذبه و مزیتهای رقابتی کمنظیری برخوردار است؛ وجود ذخایر عظیم معدنی از جمله سنگآهن، مس، زغالسنگ و ذخایر ارزشمند کرومیت، این استان را به اقیانوس منابع معدنی در ایران تبدیل کرده که همواره برای سرمایهگذاران بخش صنعت و معدن جذاب بوده است.
موقعیت جغرافیایی کرمان دارایی دیگری برای جذب سرمایه است و این استان به عنوان دروازه ارتباطی به استانهای جنوبی و بنادر مهمی مانند بندرعباس و چابهار عمل میکند و نزدیکی به کریدورهای بینالمللی شمال - جنوب و شرق - غرب، امکان دسترسی آسان به بازارهای منطقه و جهان را برای سرمایهگذاران فراهم میسازد.
مناطق ویژه اقتصادی مانند سیرجان و بم نیز نقش مهمی را در این فرآیند ایفا میکنند و ارائه معافیتهای گمرکی، قوانین تسهیلشده و زیرساختهای آماده در این مناطق، بار اداری و هزینههای اولیه سرمایهگذاری را به میزان قابل توجهی کاهش داده و محیطی امن و سودآور برای سرمایهگذاران بینالمللی ایجاد کرده است.
سرمایهگذاری در کرمان در شرایطی رنگ و بویی بینالمللی به خود گرفته است که شرکتهایی از کشورهای همسایه مانند افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی و همچنین قدرتهای اقتصادی دورتر همچون چین، روسیه و ترکیه، در زمره پیشگامان سرمایهگذاری در این استان هستند. این تنوع، نشان از اعتماد جامعه بینالملل به ثبات اقتصادی کرمان دارد.
بگفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان : مناطق ویژه اقتصادی سیرجان و بم، موتورهای محرک این توسعه هستند و بیشترین حجم سرمایهگذاریهای خارجی در این ۲ کانون اقتصادی استان متمرکز شده است.
مهدی حسینینژاد افزود: سرمایهگذارانی از کشورهای چین، روسیه، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان، اصلیترین متقاضیان سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی استان کرمان بودهاند.
در این زمینه مسئولان اجرایی استان کرمان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عمدهترین چالش این استان را در راه و انرژی میدانند موضوعی که در صورت رسیدگی علاوه بر ایمنی راهها میتواند در اقتصاد و معیشت مردم این خطه نیز نقش کلیدی ایفا کند.