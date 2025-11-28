پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان از افزایش غلظت آلایندهها در مناطق شهری و صنعتی استان در سه روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب گفت: در سه روز آینده با توجه به سکون نسبی جوی طی ساعاتی به خصوص در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی پایداری نسبی و افزایش غلظت آلایندهها و طی ساعاتی شرایط ناسالم از حیث آلودگی هوا برای گروههای حساس مورد انتظار است.
او افزود: روز دوشنبه با عبور موج ضعیف از منطقه، افزایش ابر و احتمال بارشهای پراکنده در برخی مناطق استان، ناپایدای جوی را خواهیم داشت که از غلظت آلودگی هوا کم میکند.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان تأکید کرد: دمای هوا تا روز دوشنبه تغییر نخواهد داشت، اما از دوشنبه تا چهارشنبه شاهد افزایش ۲ تا سه درجه دما در بیشتر مناطق استان خواهیم بود.
او تصریح کرد: با توجه به آخرین خروجیهای مدلهای پیشیابی، آسمان استان همدان تا روز دوشنبه صاف تا کمی ابری خواهد بود و تغییری در این سه روز نخواهیم داشت.