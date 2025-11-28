پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشورمان در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا با همتایان خود از کشورهای چین و مالدیو دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از شهر چونگ چینگ؛ سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشورمان و «سون یِلی» وزیر فرهنگ و گردشگری چین در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا دیدار و گفتوگو کردند.
وزیر میراثفرهنگی ایران با ابلاغ پیام رئیسجمهوری، بر تقویت و ارتقای روابط فرهنگی، گردشگری و میراثی میان دو کشور تاکید کرد و مجموعهای از ابتکارات پیشنهادی را برای گشودن سرفصل جدید همکاریها مطرح ساخت.
سیدرضا صالحیامیری در این دیدار با اشاره به جایگاه تمدنی دو کشور گفت: ایران و چین هر دو دارای عمق تاریخی و تمدنی هستند و باور دارم که باید همکاریهای ما در حوزه فرهنگ بیش از گذشته توسعه یابد. وزارتخانههای فرهنگی دو کشور ظرفیت آن را دارند که تبادلات جدیتر و مؤثرتری شکل دهند.
وی ادامه داد: من حامل پیام آقای پزشکیان برای شما و رئیسجمهور چین هستم. رئیسجمهوری ایران تاکید دارند که روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما بسیار مستحکم است و باید این استحکام در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز تقویت شود. انتظار دولت جمهوری اسلامی ایران این است که همکاریهای فرهنگی ما وارد مرحله اجرایی و تعمیقیافته شود.
صالحیامیری با دعوت رسمی از وزیر فرهنگ و گردشگری چین برای حضور در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران در بهمنماه و همچنین جشن نوروز با حضور ۱۳ کشور عضو اظهار کرد: جنابعالی مهمان ویژه جمهوری اسلامی ایران خواهید بود و این حضور میتواند مسیرهای جدیدی برای ملاقاتهای دوجانبه و آغاز سرفصلهای تازه همکاری ایجاد کند.
وزیر میراثفرهنگی سپس به مجموعهای از نظریات راهبردی ایران در حوزه همکاریهای آسیایی اشاره کرد و گفت: ایده ایجاد سازوکاری آسیایی برای همکاریهای بیشتر در حوزه میراثفرهنگی میتواند قدرت نرم کشورهای قاره آسیا را افزایش دهد.
وی همچنین به مناسبت فرارسیدن پنجاهوپنجمین سال روابط رسمی دو کشور افزود: سال ۲۰۲۶ فرصت مهمی برای نامگذاری این سال به عنوان سال همکاریهای مشترک ایران و چین در حوزههای مختلف فرهنگی، باستانشناسی و نمایشی است. باستانشناسان چینی در کاوشهای چند نقطه ایران، از جمله ماسوله که در آستانه ثبتجهانی است، نقش مهمی ایفا کردهاند و این مسیر میتواند توسعه یابد.
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای گردشگری ایران تصریح کرد: ایران یکی از امنترین کشورهای منطقه است و ظرفیت ۲۰ نوع گردشگری شناختهشده جهانی را داراست. اما سطح تعاملات گردشگری ما با چین متناسب با روابط راهبردی دو کشور نیست. ایران آماده همکاری با چین در حوزه فناوریهای موزهای و هوش مصنوعی برای معرفی جذابیتهای فرهنگی است.
در ادامه، سون یِلی وزیر فرهنگ و گردشگری چین با استقبال از دیدگاههای ایران گفت: پیشنهادهای شما بسیار مهم و ارزشمند است و میتواند به نفع هر دو کشور باشد. در حوزه گردشگری، مبنای همکاریهای بیشتر چین و ایران مطلوب است و میتوان همکاریهای گستردهتری شکل داد.
وی در خصوص پنجاهوپنجمین سال روابط دو کشور گفت: این مناسبت بسیار مهم است و ما از این ابتکار استقبال میکنیم. میتوانیم نمایشگاهها، نشستها و پروژههای مشترک برگزار کنیم و همکاریها باید بر اساس اقدامات عملی تنظیم شود.
وزیر فرهنگ و گردشگری چین با اشاره به پیشنهاد ایران درباره ایجاد سازوکار آسیایی جدید در حوزه میراثفرهنگی افزود: این ایده بسیار خوب است و میتوانیم در چارچوب این سازوکار تعاملات مشترک بیشتری را پیش ببریم.
وی همچنین از صالحیامیری برای سفر رسمی مجدد به چین دعوت کرد و گفت: در چین رویدادهای فرهنگی گستردهای در قالب ابتکار کمربند و جاده برگزار میشود و ما آماده توسعه همکاریها در حوزههای نمایشگاهی، باستانشناسی و فرهنگی با ایران هستیم.
دیدار وزرای میراث فرهنگی ایران و فرهنگ و میراث مالدیو در چین
همچنین در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا (ACHA) در چونگچینگ، وزرای ایران و مالدیو با تمرکز بر گشودن فصل تازهای از همکاریهای فرهنگی، میراثی، گردشگری و علمی باهم دیدار و گفتوگو کردند.
سیدرضا صالحیامیری در دیدار با «آدم نصیر ابراهیم» وزیر زبان، فرهنگ و میراث مالدیو با تاکید بر جایگاه تمدنی ایران و ظرفیتهای گسترده همکاری بین دو کشور گفت: ایران بیش از یکمیلیون اثر تاریخی شناساییشده دارد که هزاران مورد آن ثبت ملی شده است. تاکنون ۲۹ اثر ملموس و ۲۶ اثر ناملموس در فهرست یونسکو به ثبت رسیده و برای ۵۸ اثر نیز پروندههای ثبت موقت تهیه کردهایم.
وی با اشاره به اولویتهای راهبردی ایران در توسعه گردشگری دریامحور افزود: ایران با دارا بودن هفت استان ساحلی، پروژهای ملی مبتنی بر اقتصاد دریامحور را آغاز کرده است. این جهتگیری مبتنی بر سیاستهای کلان کشور است و آمادهایم تجربیات علمی، پژوهشی و مدیریتی خود را در اختیار مالدیو قرار دهیم.
صالحیامیری با بیان اینکه ایران ظرفیت علمی قابل توجهی در حوزه میراثفرهنگی دارد، گفت: متخصصان بسیاری در رشتههای باستانشناسی، مرمت، ایرانشناسی و مطالعات فرهنگی در کشور فعالاند. ما آمادگی کامل داریم که این دانش و تجربه را از طریق دورههای مشترک، آموزشهای تخصصی و پروژههای علمی در اختیار مالدیو قرار دهیم.
وزیر میراثفرهنگی همچنین توسعه روابط فرهنگی و مردمی را محور همکاریهای آتی دانست و تصریح کرد: پیشنهاد میکنیم هفته فرهنگی ایران در ماله و هفته فرهنگی مالدیو در تهران برگزار شود. همچنین از حضور چهرههای رسانهای و شناختهشده مالدیو در ایران استقبال میکنیم تا بتوانند بهصورت مستقیم ظرفیتهای گردشگری کشور ما را تجربه و برای مردم خود روایت کنند. ایران نیز آمادگی اعزام چهرههای فرهنگی و رسانهای به مالدیو را دارد.
صالحی امیری با اشاره به جایگاه ایران در صنایعدستی جهان ادامه داد: از میان ۴۰۰ نوع صنایعدستی شناختهشده، ۲۹۹ نوع آن در ایران تولید میشود. برگزاری نمایشگاه صنایعدستی ایران در ماله میتواند آغازگر فصل جدیدی از همکاریهای فرهنگی و هنری دو کشور باشد.
وی گردشگری سلامت را یکی از ظرفیتهای مهم و مزیتدار ایران دانست و گفت: ایران یکی از قطبهای گردشگری سلامت در منطقه است. وجود بیش از هزار بیمارستان و هزاران پزشک متخصص و فوقتخصص موجب شده بیماران از آمریکا، اروپا، خلیجفارس و آسیای میانه برای درمان به ایران سفر کنند. آمادگی داریم این ظرفیت را در قالب همکاریهای مشترک با مالدیو توسعه دهیم.
وزیر میراثفرهنگی در پایان با دعوت رسمی از همتای خود افزود: از شما دعوت میکنم بهعنوان مهمان ویژه در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران حضور یابید. باور داریم تقویت روابط ملتها مسیر استحکام روابط دولتهاست و این مسئولیت مشترک ما برای آیندهای همکاریمحور است.
در ادامه این دیدار، «آدم نصیر ابراهیم» وزیر زبان، فرهنگ و میراث دیوهی مالدیو با اشاره به پیشینه روابط فرهنگی دو کشور تصریح کرد: روابط ایران و مالدیو تاریخی و عمیق است. بخش قابل توجهی از معماری شهری ما تحت تأثیر معماری ایرانی است و آثار هنری ما نیز ریشه در ارتباط با فرهنگ ایران دارد.
وی با استقبال از پیشنهادهای ایران برای توسعه همکاریها افزود: ایران در حوزه میراثفرهنگی بسیار پیشرفته است و ما در بسیاری از بخشها باید از تجربههای شما استفاده کنیم. میراث ما عمدتا شفاهی است و اکنون در حال ثبت و ضبط این میراث هستیم. حمایت علمی و آموزشی ایران برای ما بسیار ارزشمند خواهد بود.
وزیر فرهنگ و میراث مالدیو با تاکید بر اهمیت همکاری در حوزه تغییرات اقلیمی گفت: در میراث ساحلی، تغییرات اقلیمی، گردشگری سلامت و صنایعدستی نیازمند کمکهای علمی و آموزشی هستیم. ایران میتواند در این روند نقش مؤثری ایفا کند.
«آدم نصیر ابراهیم» با استقبال از دعوت رسمی ایران اعلام کرد: از حضور در جشنواره و نمایشگاه گردشگری تهران بسیار خرسند خواهم شد و این موضوع را به نهادهای مرتبط کشور منتقل میکنم.