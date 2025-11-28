پخش زنده
سومین جشنواره منطقهای ههلپهرکه در تالار وحدت مهاباد، آخرین روز خود را با فضایی پژوهشی و علمی آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، درآخرین روز جشنواره منطقهای ههلپهرکه درمهاباد، تالار وحدت بیش از آنکه صحنه اجرا باشد، به کلاس درس ههلپهرکه شباهت داشت، جایی که کارشناسان و صاحبنظران، این آیین کهن را از زاویهای تازه و علمی به بحث گذاشتند.
دبیراجرایی و مسئول هیات داوران گفت: هیات داوران و پژوهشگران با نگاهی موشکافانه به تحلیل ریشههای تاریخی، ریتم درونی و فلسفه حرکتهای ههلپهرکه پرداختند و از تجربهها، یافتهها و روایتهای مردمشناختی خود گفتند.
عطا روشن زاده افزود: این نشست تحلیلی، فصل تازهای از شناخت علمی ههلپهرکه را پیش روی شرکتکنندگان گشود.
جشنواره ههلپهرکه امشب با هنرنمایی گروههای منتخب و اهدای جایزه به برگزیدگان به پایان میرسد.