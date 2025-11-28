به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، درآخرین روز جشنواره منطقه‌ای هه‌لپه‌رکه درمهاباد، تالار وحدت بیش از آن‌که صحنه اجرا باشد، به کلاس درس هه‌لپه‌رکه شباهت داشت، جایی که کارشناسان و صاحب‌نظران، این آیین کهن را از زاویه‌ای تازه و علمی به بحث گذاشتند.

دبیراجرایی و مسئول هیات داوران گفت: هیات داوران و پژوهشگران با نگاهی موشکافانه به تحلیل ریشه‌های تاریخی، ریتم درونی و فلسفه حرکت‌های هه‌لپه‌رکه پرداختند و از تجربه‌ها، یافته‌ها و روایت‌های مردم‌شناختی خود گفتند.

عطا روشن زاده افزود: این نشست تحلیلی، فصل تازه‌ای از شناخت علمی هه‌لپه‌رکه را پیش روی شرکت‌کنندگان گشود.

جشنواره هه‌لپه‌رکه امشب با هنرنمایی گروه‌های منتخب و اهدای جایزه به برگزیدگان به پایان می‌رسد.