پخش زنده
امروز: -
حجتالاسلام والمسلمین مظفری در خطبههای نماز جمعه قزوین بر حفظ عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت رعایت این حدود، دلهای مؤمنان را پاکیزه نگه میدارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما قزوین، نماز جمعه این هفته به امامت حجتالاسلام والمسلمین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.
امام جمعه قزوین در خطبهها با اشاره به جایگاه عفاف و حجاب در اسلام گفت: اسلام زنان را از حضور در اجتماع منع نکرده اما حضورهای غیرضروری و از سر خودنمایی مورد تأیید نیست.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری تأکید کرد: آقایان نیز باید از ورود به جایگاه زنان و مواجهه مستقیم پرهیز کنند تا دلهای مؤمنان پاکیزه بماند.
وی افزود: برخی افراد نوع پوشششان نیازمند اصلاح است و اگر تعرضی صورت گیرد، معمولاً متوجه کسانی میشود که خود را در معرض نمایش قرار دادهاند.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: نظام اسلامی میتواند در زمینه حفظ عفاف و حجاب ورود کند و با کسانی که به دنبال ترویج بیحجابی هستند برخورد نماید، هرچند رویکرد کلی نظام مدارای حداکثری است.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری در پایان تأکید کرد: رعایت حدود اسلامی در حضور اجتماعی زنان و مردان، طبق آیات قرآن، موجب پاکیزگی دلها و سلامت جامعه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به ضرورت پرهیز از اسراف گفت: هر چیزی که به انسان ضرر وارد کند، مصداق اسراف است و باید از آن اجتناب شود.
امام جمعه قزوین همچنین با تجلیل از نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ما به این نیروها افتخار میکنیم و برای آنان عزت و موفقیت آرزو داریم. مظفری یاد و خاطره دانشمند هستهای کشور، شهید محسن فخریزاده را گرامی داشت و مقام شهادت را پاداش الهی او دانست.
نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به هفته بسیج گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود تأکید کردند که این حرکت ارزشمند ملی باید نسل به نسل ادامه یابد. وی افزود: بسیج چهرهای سازمانی دارد که بخشی از سپاه پاسداران محسوب میشود و با صلابت و دشمنشکن در مسیر مقاومت گام برمیدارد.